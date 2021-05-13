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В Бурятии тело убитой женщины нашли соседи

В Бурятии тело убитой женщины нашли соседи
Происшествия,  Фото:Орудие убийства. Фото СУ СКР по Бурятии
Убийца выбросил окровавленный нож на улице

Вечером 12 мая в Закаменске местные жители обнаружили в соседней квартире тело убитой 51-летней женщины. По подозрению в убийстве задержан 31-летний приятель покойной женщины, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, убийство произошло вечером 11 мая. Мужчина пришёл в гости к знакомой женщине, с которой стал употреблять спиртные напитки. Через несколько часов во время застолья пьяные собутыльники поссорились. Гость напал на хозяйку квартиры, избил её, а затем схватил нож и нанёс им несколько ударов в шею и грудную клетку своей жертве. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Мужчина покинул квартиру, на улице избавился от ножа, после чего скрылся. Следующим вечером труп обнаружили соседи.

Следователи и сотрудники уголовного розыска полиции вышли на подозреваемого, проверяя круг знакомых жертвы.

Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.



убийство
 
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