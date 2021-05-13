Иркутяне незаконно легализовали 800 иностранцев

Желавшие заработать граждане получили условные сроки



Трое жителей Иркутска признаны виновными по статье «Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



С января по июнь 2019 года жительница Иркутска привлекла своего сожителя и знакомого к организации незаконного пребывания мигрантов. Подыскав юридических лиц и людей, которые могли выступать в роли фиктивной принимающей стороны, троица предлагала услуги иностранцам.



Они за деньги изготавливали подложные уведомления о прибытии иностранца в место пребывания. Так решался вопрос о постановке граждан других государств на миграционный учёт. Таким образом, организовано незаконное пребывание в Иркутской области свыше 800 человек.



Незаконная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.



Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трёх лет условно с установлением испытательного срока 2 и 3 года.

