Желавшие заработать граждане получили условные сроки
Трое жителей Иркутска признаны виновными по статье «Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
С января по июнь 2019 года жительница Иркутска привлекла своего сожителя и знакомого к организации незаконного пребывания мигрантов. Подыскав юридических лиц и людей, которые могли выступать в роли фиктивной принимающей стороны, троица предлагала услуги иностранцам.
Они за деньги изготавливали подложные уведомления о прибытии иностранца в место пребывания. Так решался вопрос о постановке граждан других государств на миграционный учёт. Таким образом, организовано незаконное пребывание в Иркутской области свыше 800 человек.
Незаконная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.
Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трёх лет условно с установлением испытательного срока 2 и 3 года.
Иркутяне незаконно легализовали 800 иностранцев
Происшествия, Фото:
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