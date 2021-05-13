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В Иркутске пьяный водитель «Ниссана» врезался в авто и сбил трёх пешеходов

В Иркутске пьяный водитель «Ниссана» врезался в авто и сбил трёх пешеходов
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
ДТП произошло в 11-м часу вечера

По вине пьяного водителя в Иркутске были сбиты три пешехода.

По предварительным данным, вчера примерно в 22:30 на улице Тимирязева 33-летний пьяный мужчина, управляя автомобилем «Ниссана АД», врезался в стоящий автомобиль. Затем выбил дорожное ограждение и сбил трёх пешеходов.

- В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель «Ниссана» и пешеходы – 28 и 23-летние молодые люди и 23-летняя девушка, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


ДТП
 
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