В Иркутске пьяный водитель «Ниссана» врезался в авто и сбил трёх пешеходов

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.









По вине пьяного водителя в Иркутске были сбиты три пешехода.По предварительным данным, вчера примерно в 22:30 на улице Тимирязева 33-летний пьяный мужчина, управляя автомобилем «Ниссана АД», врезался в стоящий автомобиль. Затем выбил дорожное ограждение и сбил трёх пешеходов.- В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель «Ниссана» и пешеходы – 28 и 23-летние молодые люди и 23-летняя девушка, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.