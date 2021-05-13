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Иркутянин избил и ограбил женщину на остановке

Иркутянин избил и ограбил женщину на остановке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Грабитель отобрал 40 тысяч

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого мужчины, который ограбил женщину.

В июле 2020 года мужчина на остановке общественного транспорта напал на знакомую, нанеся ей удары кулаком в голову. После чего отобрал у неё 40 тысяч рублей.

Женщина, находясь в шоковом состоянии, доехала до остановки «Аэропорт», где обратилась за помощью к сотрудникам транспортной полиции. На следующий день грабитель был задержан на своей даче.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину в преступлении, раскаялся в содеянном. Он возместил причинённый потерпевшей ущерб в полном объёме.

- Суд с учётом неснятой и непогашенной судимости за ранее совершённое особо тяжкое преступление, которое в совокупности с настоящим преступлением создаёт опасный рецидив, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.


грабеж
 
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