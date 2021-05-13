 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 мая

12 мая

Популярное

Братья-убийцы из Забайкалья не смогли обжаловать приговор

Братья-убийцы из Забайкалья не смогли обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Братья убили знакомого и сбросили его тело в канализационный колодец

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении братьев из города Нерчинска Забайкальского края. Ранее они были признаны виновными в убийстве, совершённом группой лиц и приговорены к лишению свободы сроком на 15 и 16 лет. Наказание они отбывают в исправительной колонии строгого режима.

Все произошло днём 7 января 2020 года. Браться распивали спиртное со своим знакомым в бане. В ходе ссоры 37-летний мужчина ударил приятеля ножом в грудь, после чего к нему присоединился его 31-летний брат. Он нанёс мужчине еще несколько ударов ножом.

Пытаясь скрыть следы убийства, братья отвезли тело на санках и сбросили его в канализационный колодец.

Желая смягчить ответственность за содеянное, братья настаивали, что убивал только один из них. Тем не менее, сторона гособвинения представила суду убедительные доказательства совершения убийства именно группой лиц.

- Апелляционный суд отклонил жалобы стороны защиты и подтвердил правильность квалификации содеянного, справедливость назначенного каждому из осужденных наказания, оставив их без изменения, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Приговор суда вступил в законную силу.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии отсудил компенсацию за ДТП на гололёде
Житель Бурятии отсудил компенсацию за ДТП на гололёде
Происшествия, 13.05.2021
Авария произошла в пригороде Улан-Удэ
Братья-убийцы из Забайкалья не смогли обжаловать приговор
Братья-убийцы из Забайкалья не смогли обжаловать приговор
Происшествия, 13.05.2021
Братья убили знакомого и сбросили его тело в канализационный колодец
В Бурятии продолжает гореть трава
В Бурятии продолжает гореть трава
Происшествия, 13.05.2021
Пожары происходят в разных районах
В Бурятии горел двухквартирный дом
В Бурятии горел двухквартирный дом
Происшествия, 13.05.2021
Пожар произошёл ранним утром
В Бурятии вор гулял с украденным перфоратором
В Бурятии вор гулял с украденным перфоратором
Происшествия, 13.05.2021
Внимание на подозрительного мужчина обратили росгвардейцы
В Бурятии загорелся утеплитель в жилом доме
В Бурятии загорелся утеплитель в жилом доме
Происшествия, 13.05.2021
Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание
Улан-удэнец украл самокат, чтобы подарить соседскому ребёнку
Улан-удэнец украл самокат, чтобы подарить соседскому ребёнку
Происшествия, 13.05.2021
Свой самокат девочка оставила в тамбуре магазина
В Бурятии пять часов тушили лесной пожар
В Бурятии пять часов тушили лесной пожар
Происшествия, 13.05.2021
Пожар действовал в Кабанском районе
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 12.05.2021
В одной из машин находился ребёнок
В Улан-Удэ женщины подрались перед парадом в День Победы
В Улан-Удэ женщины подрались перед парадом в День Победы
Происшествия, 12.05.2021
В конфликт пьяных дам вмешались сотрудники ДПС и Росгвардии  
В Бурятии пенсионер убил мужчину 9 мая
В Бурятии пенсионер убил мужчину 9 мая
Происшествия, 12.05.2021
Убийца пришёл к главе села и обо всём рассказал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^