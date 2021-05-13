Братья убили знакомого и сбросили его тело в канализационный колодец
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении братьев из города Нерчинска Забайкальского края. Ранее они были признаны виновными в убийстве, совершённом группой лиц и приговорены к лишению свободы сроком на 15 и 16 лет. Наказание они отбывают в исправительной колонии строгого режима.
Все произошло днём 7 января 2020 года. Браться распивали спиртное со своим знакомым в бане. В ходе ссоры 37-летний мужчина ударил приятеля ножом в грудь, после чего к нему присоединился его 31-летний брат. Он нанёс мужчине еще несколько ударов ножом.
Пытаясь скрыть следы убийства, братья отвезли тело на санках и сбросили его в канализационный колодец.
Желая смягчить ответственность за содеянное, братья настаивали, что убивал только один из них. Тем не менее, сторона гособвинения представила суду убедительные доказательства совершения убийства именно группой лиц.
- Апелляционный суд отклонил жалобы стороны защиты и подтвердил правильность квалификации содеянного, справедливость назначенного каждому из осужденных наказания, оставив их без изменения, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
Приговор суда вступил в законную силу.
Братья-убийцы из Забайкалья не смогли обжаловать приговор
Происшествия, Фото:
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