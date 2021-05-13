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В Бурятии нашли тело утонувшего всадника

В Бурятии нашли тело утонувшего всадника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Тело погибшего передали полицейским

В Бурятии нашли тело второго мужчины, погибшего при пересечении реки на лошади.

- Вчера поиски утонувшего на реке Джида возобновились. Работники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обнаружили тело мужчины в 10 метрах от берега. Его передали сотрудникам полиции, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Погибшему было 42 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла на реке Джида. Двое мужчин решили перебраться через реку верхом на одной лошади.

Родственник, который не смог дозвониться до мужчин, прибыл на место и обнаружил лошадь без наездников. Тело одного из пропавших сразу же нашли неподалёку. Его вынесло на берег.



смерть утопление
 
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