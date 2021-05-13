Тело погибшего передали полицейским
В Бурятии нашли тело второго мужчины, погибшего при пересечении реки на лошади.
- Вчера поиски утонувшего на реке Джида возобновились. Работники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обнаружили тело мужчины в 10 метрах от берега. Его передали сотрудникам полиции, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Погибшему было 42 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла на реке Джида. Двое мужчин решили перебраться через реку верхом на одной лошади.
Родственник, который не смог дозвониться до мужчин, прибыл на место и обнаружил лошадь без наездников. Тело одного из пропавших сразу же нашли неподалёку. Его вынесло на берег.
В Бурятии нашли тело утонувшего всадника
Происшествия, Фото:
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