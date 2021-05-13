Пожары происходят в разных районах
В Бурятии продолжает гореть трава, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
Так, вчера произошёл пожар в Кабанском районе между селом Береговая и посёлком Селенгинск. Огонь уничтожил 1,5 га сухой травы.
Также трава загорелась на окраине города Гусиноозёрск. Пожар прошёл 2 га.
Жителей Бурятии просят не допускать загорания травы, поскольку это угрожает переходом огня на населенные пункты и леса.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. На период его действия введен запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора. Ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима. Поэтому нельзя проводить сельскохозяйственные палы, разводить костры, бросать окурки, горящие спички и легковоспламеняемые предметы возле скоплений мусора и сухой растительности.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама рассказал, что, согласно буддийским верованиям, палы травы приводят к наводнениям и болезням людей.
В Бурятии продолжает гореть трава
Происшествия, Фото:
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