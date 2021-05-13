В Иркутской области один грузовик врезался в другой

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

К медикам обратился один пассажир



В Зиминском районе Иркутской области произошло ДТП с участием двух грузовиков.



Автоавария произошла сегодня около 5 часов утра на 1635 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в районе деревни Нижнечиркина. 37-летний водитель «Хино Рейнджер» допустил наезд на стоящий на обочине «Киа Бонго», после чего опрокинулся.



В результате ДТП за медицинской помощью обратился пассажир «Хино».



Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.





