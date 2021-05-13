К медикам обратился один пассажир
В Зиминском районе Иркутской области произошло ДТП с участием двух грузовиков.
Автоавария произошла сегодня около 5 часов утра на 1635 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в районе деревни Нижнечиркина. 37-летний водитель «Хино Рейнджер» допустил наезд на стоящий на обочине «Киа Бонго», после чего опрокинулся.
В результате ДТП за медицинской помощью обратился пассажир «Хино».
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В Иркутской области один грузовик врезался в другой
Происшествия, Фото:
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