Пожар произошёл ранним утром
Ранним утром 12 мая загорелся жилой двухквартирный дом в селе Тарбагатай в Бурятии.
На момент прибытия пожарных горел фасад дома. Была угроза распространения огня по основным конструкциям жилого строения.
- Возгорание было оперативно ликвидировано. Уничтожения дома не было допущено. В результате пожара огнём повреждён фасад жилого строения на площади 4 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электрооборудования.
В Бурятии горел двухквартирный дом
Происшествия, Фото:
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