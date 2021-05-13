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В Бурятии горел двухквартирный дом

В Бурятии горел двухквартирный дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл ранним утром

Ранним утром 12 мая загорелся жилой двухквартирный дом в селе Тарбагатай в Бурятии.

На момент прибытия пожарных горел фасад дома. Была угроза распространения огня по основным конструкциям жилого строения.

- Возгорание было оперативно ликвидировано. Уничтожения дома не было допущено. В результате пожара огнём повреждён фасад жилого строения на площади 4 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электрооборудования.


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