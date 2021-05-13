В Бурятии горел двухквартирный дом

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл ранним утром



Ранним утром 12 мая загорелся жилой двухквартирный дом в селе Тарбагатай в Бурятии.



На момент прибытия пожарных горел фасад дома. Была угроза распространения огня по основным конструкциям жилого строения.



- Возгорание было оперативно ликвидировано. Уничтожения дома не было допущено. В результате пожара огнём повреждён фасад жилого строения на площади 4 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электрооборудования.





