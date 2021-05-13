Внимание на подозрительного мужчина обратили росгвардейцы
В посёлке Заиграево патрулировавший наряд вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который нёс в руках электроинструмент. Ранее сотрудники наружных нарядов полиции и Росгвардии получили ориентировку о краже электроинструментов в соседнем селе Новоильинск.
Росгвардейцы остановили прохожего. Он растерялся и не смог объяснить, чей это перфоратор.
Мужчину доставили в отдел полиции для установления личности и проверки электроинструмента на факт кражи. Выяснилось, что задержанный 41-летний мужчина украл шуруповёрт, электродрель и перфоратор из двора строящегося дома в Новоильинске.
В Заиграево мужчина успел продать часть украденного.
Ранее мужчина был судим за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии вор гулял с украденным перфоратором
Происшествия, Фото:
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