В Бурятии вор гулял с украденным перфоратором

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Внимание на подозрительного мужчина обратили росгвардейцы



В посёлке Заиграево патрулировавший наряд вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который нёс в руках электроинструмент. Ранее сотрудники наружных нарядов полиции и Росгвардии получили ориентировку о краже электроинструментов в соседнем селе Новоильинск.



Росгвардейцы остановили прохожего. Он растерялся и не смог объяснить, чей это перфоратор.



Мужчину доставили в отдел полиции для установления личности и проверки электроинструмента на факт кражи. Выяснилось, что задержанный 41-летний мужчина украл шуруповёрт, электродрель и перфоратор из двора строящегося дома в Новоильинске.



В Заиграево мужчина успел продать часть украденного.



Ранее мужчина был судим за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

