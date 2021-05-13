В Бурятии загорелся утеплитель в жилом доме

Предположительно, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электрооборудования.











Вечером 12 мая в посёлке Северомуйск Муйского района Бурятии произошёл пожар в двухэтажном доме. Здесь горел утеплитель на первом этаже.- Открытое горение было ликвидировано за четыре минуты. В результате пожара выгорел утеплитель на площади три кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.