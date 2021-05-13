В Бурятии загорелся утеплитель в жилом доме

Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание
Вечером 12 мая в посёлке Северомуйск Муйского района Бурятии произошёл пожар в двухэтажном доме. Здесь горел утеплитель на первом этаже.
- Открытое горение было ликвидировано за четыре минуты. В результате пожара выгорел утеплитель на площади три кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительно, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электрооборудования.
Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание
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