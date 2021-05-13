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Житель Иркутской области продал чужую госнаграду за 600 рублей

Житель Иркутской области продал чужую госнаграду за 600 рублей
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
На мужчину возбудили уголовное дело

47-летний ранее неоднократно судимый безработный житель города Усолье-Сибирское в Иркутской области за 600 рублей незаконно продал медаль «50 лет Вооружённых сил СССР». Эта медаль – государственная награда, запрещённая к свободной продаже.

Мужчина пояснил, что госнаграду он нашёл в парке и забрал себе. Впоследствии он решил продать находку, разместив объявление на сайте.

Возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт государственных наград». Мужчине грозит до трёх месяцев ареста.

Государственная награда изъята из незаконного оборота и впоследствии будет передана на хранение в министерство культуры и архивов Иркутской области, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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