Пожар действовал в Кабанском районе
Вчера, 12 мая, в 17 часов в Кабанском районе Бурятии обнаружили лесной пожар. Он возник из-за перехода огня с земель иных категорий, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работало 24 человека – сотрудники лесной охраны и пожарные-десантники. Было задействовано три единицы лесопожарной техники.
Через пять часов пожар был ликвидирован.
Площадь, пройденная огнём, составила почти 5 га.
В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение штрафа.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии пять часов тушили лесной пожар
Происшествия, Фото:
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