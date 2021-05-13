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В Бурятии пять часов тушили лесной пожар

В Бурятии пять часов тушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар действовал в Кабанском районе

Вчера, 12 мая, в 17 часов в Кабанском районе Бурятии обнаружили лесной пожар. Он возник из-за перехода огня с земель иных категорий, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работало 24 человека – сотрудники лесной охраны и пожарные-десантники. Было задействовано три единицы лесопожарной техники.

Через пять часов пожар был ликвидирован.

Площадь, пройденная огнём, составила почти 5 га.

В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение штрафа.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.



лесные пожары
 
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