В салоне Toyota Premio находился маленький ребёнок. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Однако из-за столкновения участок дороги оказался перекрыт.















11 мая на перекрёстке улиц Конечная и проспекта Строителей в Улан-Удэ произошло тройное ДТП.По предварительным данным, пенсионер за рулём автомобиля Toyota Premio со своей супругой выезжал с улицы Конечной со второстепенной дороги на главную. При перестроении на крайнюю правую полосу Toyota Premio столкнулся с Toyota Allion. От удара Toyota Allion отбросило на Nissan X-Trail, который двигался в левом ряду.