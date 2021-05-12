В одной из машин находился ребёнок
11 мая на перекрёстке улиц Конечная и проспекта Строителей в Улан-Удэ произошло тройное ДТП.
По предварительным данным, пенсионер за рулём автомобиля Toyota Premio со своей супругой выезжал с улицы Конечной со второстепенной дороги на главную. При перестроении на крайнюю правую полосу Toyota Premio столкнулся с Toyota Allion. От удара Toyota Allion отбросило на Nissan X-Trail, который двигался в левом ряду.
В салоне Toyota Premio находился маленький ребёнок. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Однако из-за столкновения участок дороги оказался перекрыт.
В одной из машин находился ребёнок
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