В конфликт пьяных дам вмешались сотрудники ДПС и Росгвардии
9 мая перед началом парада Победы возле главной площади Улан-Удэ произошла потасовка между пьяными женщинами. По словам очевидцев, из кафе утром вышли пять нетрезвых дам. На улице они начали выяснять отношения на кулаках.
Первыми на место драки приехали сотрудники ДПС. Полицейские принялись разнимать буйных дам, позже на помощь приехали росгвардейцы.
- Полицейские никого задерживать не стали. Женщины разошлись, одна компания ухала на такси, другие ушли пешком, - добавил очевидец «Байкал-Daily».
Что послужило причиной драки, неизвестно.
Драки на улицах Улан-Удэ вспыхивали этой весной. Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля на остановке по улице Балтахинова подрались водители маршрутных автобусов.
До этого возле автовокзала несколько человек избили мужчину.
Также в столице Бурятии произошла массовая драка школьников за гаражами. Остановили подростковые разборки горожанки, кричавшие с балкона, что вызовут полицию.
В Улан-Удэ женщины подрались перед парадом в День Победы
Происшествия, Фото:
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