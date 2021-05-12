 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 мая

11 мая

Популярное

В Улан-Удэ женщины подрались перед парадом в День Победы

В Улан-Удэ женщины подрались перед парадом в День Победы
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
В конфликт пьяных дам вмешались сотрудники ДПС и Росгвардии

9 мая перед началом парада Победы возле главной площади Улан-Удэ произошла потасовка между пьяными женщинами. По словам очевидцев, из кафе утром вышли пять нетрезвых дам. На улице они начали выяснять отношения на кулаках.

Первыми на место драки приехали сотрудники ДПС. Полицейские принялись разнимать буйных дам, позже на помощь приехали росгвардейцы.

- Полицейские никого задерживать не стали. Женщины разошлись, одна компания ухала на такси, другие ушли пешком, - добавил очевидец «Байкал-Daily».

Что послужило причиной драки, неизвестно.

Драки на улицах Улан-Удэ вспыхивали этой весной. Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля на остановке по улице Балтахинова подрались водители маршрутных автобусов.

До этого возле автовокзала несколько человек избили мужчину.

Также в столице Бурятии произошла массовая драка школьников за гаражами. Остановили подростковые разборки горожанки, кричавшие с балкона, что вызовут полицию.
драка парад
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 12.05.2021
В одной из машин находился ребёнок
В Улан-Удэ женщины подрались перед парадом в День Победы
В Улан-Удэ женщины подрались перед парадом в День Победы
Происшествия, 12.05.2021
В конфликт пьяных дам вмешались сотрудники ДПС и Росгвардии  
В Бурятии пенсионер убил мужчину 9 мая
В Бурятии пенсионер убил мужчину 9 мая
Происшествия, 12.05.2021
Убийца пришёл к главе села и обо всём рассказал
Тулунчанка поверила в прибыль от инвестиций и лишилась миллиона рублей
Тулунчанка поверила в прибыль от инвестиций и лишилась миллиона рублей
Происшествия, 12.05.2021
Доверчивая женщина перевела кредитные деньги мошенникам

В Бурятии больница требовала почти 900 тысяч за пожар
В Бурятии больница требовала почти 900 тысяч за пожар
Происшествия, 12.05.2021
Больница подала в суд на Бурятский филиал «Ростелекома»
В Бурятии девушка украла телефон разгневанного друга
В Бурятии девушка украла телефон разгневанного друга
Происшествия, 12.05.2021
Владелец телефона в гневе бросил его на пол
В Бурятии следы после дождя выдали «чёрного» лесоруба
В Бурятии следы после дождя выдали «чёрного» лесоруба
Происшествия, 12.05.2021
У «чёрного» лесоруба изъяли грузовик  
В Бурятии в квартире обнаружили труп
В Бурятии в квартире обнаружили труп
Происшествия, 12.05.2021
Тревогу из-за отсутствия сотрудника забил работодатель
В Улан-Удэ вор включил дурака перед росгвардейцами
В Улан-Удэ вор включил дурака перед росгвардейцами
Происшествия, 12.05.2021
Вор выдумал про некую приватную информацию в телефоне
Улан-удэнец украл телефон у девочки в ТРЦ
Улан-удэнец украл телефон у девочки в ТРЦ
Происшествия, 12.05.2021
Кража произошла на входе в торговый центр

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^