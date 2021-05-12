Убийца пришёл к главе села и обо всём рассказал
Вечером 9 мая в селе Ехэ-Цаган Селенгинского района Бурятии был убит 37-летний мужчина. В убийстве признался его 62-летний односельчанин, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, пенсионер живёт в своем доме один. Неделю у него гостил знакомый односельчанин. Гость несколько дней употреблял спиртные напитки. Позже между хозяином и гостем стали происходить ссоры на бытовой почве. Вечером 9 мая, встретившись на улице возле ограды дома, они вновь стали ругаться и затем подрались.
В ходе потасовки пенсионер зашёл в дом, взял нож, после чего вернулся к противнику и нанёс ему клинком несколько ударов в грудь и спину. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Убийца же направился к главе поселения и рассказал об учинённой расправе.
Обвиняемый мужчина заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия.
В Бурятии пенсионер убил мужчину 9 мая
Происшествия, Фото:
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