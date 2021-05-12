Тулунчанка поверила в прибыль от инвестиций и лишилась миллиона рублей

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Доверчивая женщина перевела кредитные деньги мошенникам



43-летняя жительница города Тулун лишилась более миллиона рублей, оформленных в кредит. Аферисты предложили женщине обучение и помощь в торговле на рынке ценных бумаг, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



В марте на мобильный телефон женщине позвонил мужчина с предложением увеличить капитал. Собеседник пояснил, что для этого необходимо инвестировать деньги в акции, а начать можно с суммы в размере 50 долларов. Женщина перевела деньги на счёт, указанный мужчиной. Затем ей поступил ещё телефонный звонок якобы от финансового аналитика Евы, которая предложила установить приложение для связи и трейдинга.



В дальнейшем тулунчанка под руководством «консультанта» для якобы получения большей прибыли оформила на себя кредит на 700 тысяч рублей и перевела деньги на счёт, указанный помощницей. Проблемы начались, когда женщина решила вывести деньги для оплаты кредита. Под разными предлогами, такими как оформление страховки и выкуп убыточных ставок, «финансовый аналитик» помогла женщине оформить кредиты в ещё двух банках на более чем 500 тысяч рублей, после чего попросила перевести деньги ей.



Узнав, что и это не помогло «вывести деньги», а собеседники требуют нового финансового перевода для решения очередных трудностей, женщина обратилась в полицию.



В настоящий момент полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.







