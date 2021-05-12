В Бурятии больница требовала почти 900 тысяч за пожар

Больница подала в суд на Бурятский филиал «Ростелекома»



Иволгинская центральная больница пыталась взыскать с Бурятского филиала «Ростелекома» компенсацию за пожар. Иск медучреждения рассматривался недавно в Арбитражном суде Бурятии.



Оказалось, что в рамках госконтракта 16 октября 2019 года сотрудники «Ростелекома» проводили интернет в помещения фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Ошурково. ФАП принадлежит Иволгинской центральной районной больнице.



В итоге был установлен телекоммуникационный шкаф с оборудованием для интернета. А утром следующего дня – 17 октября – в здании произошёл пожар.



Ущерб, причинённый помещению ФАП в результате пожара, оказался крупным. По подсчётам больницы, ущерб составил 865 тысяч рублей.



Была назначена пожарно-техническая экспертиза, которую проводил эксперт экспертно-криминалистического центра МВД по Бурятии.



Согласно заключению от 30 октября 2020 года, эксперт указал, что очаг пожара расположен во внутреннем объёме помещения в северозападной части здания. При исследовании фрагментов медных электропроводов и фрагментов элементов, расположенных внутри телекоммуникационного шкафа, оплавлений электродугового происхождения обнаружено не было. Наиболее вероятной причиной пожара эксперт назвал аварийный режим работы электросети и электрооборудования.



Больница не согласилась с выводами экспертизы, посчитав её выводы неоднозначными. По мнению представителей больницы, причиной возгорания послужили действия работники ПАО «Ростелеком», которые проводили работы накануне пожара.



- В материалах настоящего дела отсутствуют доказательства признания ПАО «Ростелеком» виновным в возникновении пожара, а также заключение компетентного государственного органа, позволяющего установить точную (не предположительную) причину пожара. Следовательно, отсутствуют основания считать ПАО «Ростелеком» виновным в возникновения пожара в спорном помещении, а также оценивать действия ответчика в качестве противоправных, послуживших непосредственной причиной возникновения у истца ущерба, - пришли к выводу в Арбитражном суде.



В удовлетворении исковых требований в результате было отказано.



Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

