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В Бурятии девушка украла телефон разгневанного друга

В Бурятии девушка украла телефон разгневанного друга
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Владелец телефона в гневе бросил его на пол

Ночью 2 мая 18-летняя жительница села Поселье распивала спиртное в компании приятелей. В ходе застолья её подруга и хозяин квартиры поругались. Из-за этого гостьи поспешили на выход.

Разгневанный владелец квартиры в ярости бросил на пол свой телефон. Девушка, собираясь, тайком подобрала смартфон.

В последующем она, зная пароль, разблокировала экран и перевела со счёта все сбережения - около 14 тысяч рублей.

Украденными деньгами она вместе с другом оплачивала заказы еды в кафе и покупки в магазинах.

В настоящее время гаджет у неё изъят.

- В содеянном девушка призналась. Она нигде не учится и официально не трудоустроена. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



кража
 
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