В Бурятии девушка украла телефон разгневанного друга

Украденными деньгами она вместе с другом оплачивала заказы еды в кафе и покупки в магазинах.

- В содеянном девушка призналась. Она нигде не учится и официально не трудоустроена. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







Ночью 2 мая 18-летняя жительница села Поселье распивала спиртное в компании приятелей. В ходе застолья её подруга и хозяин квартиры поругались. Из-за этого гостьи поспешили на выход.Разгневанный владелец квартиры в ярости бросил на пол свой телефон. Девушка, собираясь, тайком подобрала смартфон.В последующем она, зная пароль, разблокировала экран и перевела со счёта все сбережения - около 14 тысяч рублей.В настоящее время гаджет у неё изъят.