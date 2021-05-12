Водитель не был пристёгнут
10 мая в три часа дня в Заиграевском районе Бурятии в ДТП пострадал мужчина.
46-летний водитель автомобиля «Хонда» вблизи села Эрхирик не справился с управлением и совершил опрокидывание. С многочисленные травмами водитель был госпитализирован, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции отметили, что автомобилист не был пристегнут ремнём безопасности.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в Джидинском районе столкнулись «Тойота Лэнд Крузер» и мопед «Альфа» под управлением пьяного 16-летнего подростка. В результате ДТП травмы получили водитель мопеда и его 19-летний пассажир, который был без мотошлема.
В Бурятии пострадал водитель перевернувшейся «Хонды»
Происшествия, Фото:
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