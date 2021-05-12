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В Братске водитель «Пробокса» погиб, врезавшись в большегруз

В Братске водитель «Пробокса» погиб, врезавшись в большегруз
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Водитель погиб на месте

Сегодня около 8 часов утра в городе Братск на 212 километре федеральной автодороги «Вилюй» произошло смертельное ДТП. 59-летний водитель «Тойоты Пробокс» врезался в стоящий на обочине большегруз. Водитель «Пробокса» получил тяжёлые травмы и скончался на месте.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.




ДТП смерть
 
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