В Братске водитель «Пробокса» погиб, врезавшись в большегруз









Сегодня около 8 часов утра в городе Братск на 212 километре федеральной автодороги «Вилюй» произошло смертельное ДТП. 59-летний водитель «Тойоты Пробокс» врезался в стоящий на обочине большегруз. Водитель «Пробокса» получил тяжёлые травмы и скончался на месте.Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.