В Братске водитель «Пробокса» погиб, врезавшись в большегруз

Водитель погиб на месте
Сегодня около 8 часов утра в городе Братск на 212 километре федеральной автодороги «Вилюй» произошло смертельное ДТП. 59-летний водитель «Тойоты Пробокс» врезался в стоящий на обочине большегруз. Водитель «Пробокса» получил тяжёлые травмы и скончался на месте.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
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