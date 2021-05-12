Девушка отправится в колонию
26-летняя жительница Ангарска предстала перед судом по обвинению в мошенничестве.
В декабре прошлого года она написала в Instagram о смерти своего маленького сына. Это сообщение увидела её знакомая и предложила финансовую помощь. Она перевела на банковскую карту девушки пять тысяч рублей. Но вскоре выяснилось, что мальчик жив.
Тогда женщина, которая перечислила деньги, сообщила об обмане в полицию.
- При рассмотрении уголовного дела суд установил, что подсудимая ранее уже была судима за различные преступления, по решению суда лишена родительских прав. Приговором суда ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Ангарском городском суде.
Ангарчанку осудили за сбор денег на похороны живого сына
Происшествия, Фото:
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