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Ангарчанку осудили за сбор денег на похороны живого сына

Ангарчанку осудили за сбор денег на похороны живого сына
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Девушка отправится в колонию

26-летняя жительница Ангарска предстала перед судом по обвинению в мошенничестве.

В декабре прошлого года она написала в Instagram о смерти своего маленького сына. Это сообщение увидела её знакомая и предложила финансовую помощь. Она перевела на банковскую карту девушки пять тысяч рублей. Но вскоре выяснилось, что мальчик жив.

Тогда женщина, которая перечислила деньги, сообщила об обмане в полицию.

- При рассмотрении уголовного дела суд установил, что подсудимая ранее уже была судима за различные преступления, по решению суда лишена родительских прав. Приговором суда ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Ангарском городском суде.
мошенничество
 
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