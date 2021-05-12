В Иркутске раскрыли заказное убийство 20-летней давности

Убийство произошло в 2001 году



В сентябре 2001 года в квартире дома по улице Ленина в Иркутске обнаружили тело убитой 39-летней женщины.



Все эти годы преступление оставалось нераскрытым. Но недавно следователи-криминалисты регионального СК совместно с сотрудниками уголовного розыска тщательно изучили и проанализировали материалы уголовного дела. Они составили план дальнейших следственно-оперативных мероприятий и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 48-летний житель Иркутска.



По версии следствия, в сентябре 2001 года к нему обратился приятель, с предложением убить хозяйку квартиры за деньги. В ночь с 27 на 28 сентября 2001 года убийца, проникнув в квартиру, избил и задушил женщину.



Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, его заключили под стражу. Следователи устанавливают всю картину произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.





