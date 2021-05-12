Тревогу из-за отсутствия сотрудника забил работодатель
11 мая в доме на улице Труда в городе Северобайкальск в Бурятии обнаружили тело мужчины, сообщает группа «Северобайкальск-инфо. 24/7».
Работодатель обратился в полицию в связи с тем, что его сотрудник не вышел на работу. Спасатели помогали вскрывать металлическую дверь. После вскрытия был обнаружен труп.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» информацию подтвердили. В министерстве внутренних дел сообщили, что на теле 64-летнего мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. Полиция проводит проверку.
В Бурятии в квартире обнаружили труп
Происшествия, Фото:
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