Вор выдумал про некую приватную информацию в телефоне
Днём в центре Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны остановили пьяного мужчину. Паспорта при себе у него не было, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
При личном досмотре росгвардейцы обнаружили у мужчины сотовый телефон. Мужчина безуспешно пытался его разблокировать. А после и вовсе включил дурака. Он заявил, что отказывается включать телефон перед росгвардейцами из-за содержащейся в нём приватной информации.
Для установления личности и проверки телефона мужчина был доставлен в отдел полиции. В это время на телефон позвонила его настоящая владелица. Девушка рассказала, что она работает в кафе на улице Смолина, и телефон у неё украли с рабочего места полчаса назад.
Как выяснилось, задержанный, 51-летний улан-удэнец, после посещения бани зашёл в кафе в этом же здании. Увидев лежащий на стойке телефон, мужчина стащил его.
Возбуждено уголовное дело.
В Улан-Удэ вор включил дурака перед росгвардейцами
Происшествия, Фото:
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