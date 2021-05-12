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В Улан-Удэ вор включил дурака перед росгвардейцами

В Улан-Удэ вор включил дурака перед росгвардейцами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вор выдумал про некую приватную информацию в телефоне

Днём в центре Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны остановили пьяного мужчину. Паспорта при себе у него не было, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

При личном досмотре росгвардейцы обнаружили у мужчины сотовый телефон. Мужчина безуспешно пытался его разблокировать. А после и вовсе включил дурака. Он заявил, что отказывается включать телефон перед росгвардейцами из-за содержащейся в нём приватной информации.

Для установления личности и проверки телефона мужчина был доставлен в отдел полиции. В это время на телефон позвонила его настоящая владелица. Девушка рассказала, что она работает в кафе на улице Смолина, и телефон у неё украли с рабочего места полчаса назад.

Как выяснилось, задержанный, 51-летний улан-удэнец, после посещения бани зашёл в кафе в этом же здании. Увидев лежащий на стойке телефон, мужчина стащил его.

Возбуждено уголовное дело.
Росгвардия кража
 
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