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Улан-удэнец украл телефон у девочки в ТРЦ

Улан-удэнец украл телефон у девочки в ТРЦ
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Кража произошла на входе в торговый центр

Днём 7 мая в полицию Советского района обратилась улан-удэнка, 13-летнюю дочь которой обокрали. При входе в торговый центр «Форум» неизвестный мужчина украл сотовый телефон из кармана пальто девочки.

Ущерб оценён в 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Приметы разыскиваемого: мужчина азиатской внешности, 30-35 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, короткая стрижка, лицо худощавое.

Был одет: кепка белая с чёрным козырьком, куртка темно-синего цвета с белыми шнурками на капюшоне, синие джинсы и коричневые ботинки. При себе имел рюкзак.

При наличии какой-либо информации полицейские просят сообщить по телефонам: 8(3012) 21-02-02, 8(9025)34-32-07 или 102 (112).

кража
 
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