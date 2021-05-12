Улан-удэнец украл телефон у девочки в ТРЦ

Кража произошла на входе в торговый центр
Днём 7 мая в полицию Советского района обратилась улан-удэнка, 13-летнюю дочь которой обокрали. При входе в торговый центр «Форум» неизвестный мужчина украл сотовый телефон из кармана пальто девочки.
Ущерб оценён в 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Приметы разыскиваемого:
мужчина азиатской внешности, 30-35 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, короткая стрижка, лицо худощавое.
Был одет:
кепка белая с чёрным козырьком, куртка темно-синего цвета с белыми шнурками на капюшоне, синие джинсы и коричневые ботинки. При себе имел рюкзак.
При наличии какой-либо информации полицейские просят сообщить по телефонам: 8(3012) 21-02-02, 8(9025)34-32-07 или 102 (112).
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