Улан-удэнец украл телефон у девочки в ТРЦ

При наличии какой-либо информации полицейские просят сообщить по телефонам: 8(3012) 21-02-02, 8(9025)34-32-07 или 102 (112).





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