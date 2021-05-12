Осуждённый проведёт за решёткой три года
В Бурятии бизнесмен, который отправился в колонию за контрабанду леса, пытался обжаловать приговор.
Мужчина был признан виновным в контрабанде леса. В составе ОПГ с 2017 года по 2018 год он участвовал в вывозе незаконно срубленного леса в Китай. Всего было незаконно экспортировано 6,7 тыс. кубометров древесины общей стоимостью более 40 млн. рублей.
Осуждённому назначено три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 1,5 млн. рублей.
- Не согласившись с решением суда первой инстанции, коммерсант обжаловал его в Верховный суд республики. Суд в удовлетворении жалобы отказал. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В Бурятии контрабандист леса просил выпустить его на волю
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В аварии пострадали двое приятелей
Кража произошла на входе в торговый центр
Осуждённый проведёт за решёткой три года
Мать с сыном сели в машину к пьяному мужчине без прав
Вора вычислили по камерам видеонаблюдения
Вор отвлёк женщину на якобы поломку автомобиля
Тело они спрятали под лёд
Глава Бурятии отдал поручение после стрельбы в казанской гимназии
16-летняя девушка сбежала с парнем, с которым познакомилась в соцсети
Родители юного поджигателя возместят ущерб хозяевам
Женщина получила взятку в 194 тысячи рублей
В ДТП погибли два человека
Следователи ищут мать погибшего новорождённого мальчика
Хозяин дома спасся, а его гость погиб
Малыш находился в автокресле