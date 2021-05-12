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В Бурятии контрабандист леса просил выпустить его на волю

В Бурятии контрабандист леса просил выпустить его на волю
Происшествия, 
Осуждённый проведёт за решёткой три года

В Бурятии бизнесмен, который отправился в колонию за контрабанду леса, пытался обжаловать приговор.

Мужчина был признан виновным в контрабанде леса. В составе ОПГ с 2017 года по 2018 год он участвовал в вывозе незаконно срубленного леса в Китай. Всего было незаконно экспортировано 6,7 тыс. кубометров древесины общей стоимостью более 40 млн. рублей.

Осуждённому назначено три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 1,5 млн. рублей.

- Не согласившись с решением суда первой инстанции, коммерсант обжаловал его в Верховный суд республики. Суд в удовлетворении жалобы отказал. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
контрабанда леса
 
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