В Бурятии контрабандист леса просил выпустить его на волю

Осуждённый проведёт за решёткой три года



В Бурятии бизнесмен, который отправился в колонию за контрабанду леса, пытался обжаловать приговор.



Мужчина был признан виновным в контрабанде леса. В составе ОПГ с 2017 года по 2018 год он участвовал в вывозе незаконно срубленного леса в Китай. Всего было незаконно экспортировано 6,7 тыс. кубометров древесины общей стоимостью более 40 млн. рублей.



Осуждённому назначено три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 1,5 млн. рублей.



- Не согласившись с решением суда первой инстанции, коммерсант обжаловал его в Верховный суд республики. Суд в удовлетворении жалобы отказал. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

