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Улан-удэнец шёл устраиваться на работу, но украл колонки

Улан-удэнец шёл устраиваться на работу, но украл колонки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вора вычислили по камерам видеонаблюдения

4 мая в полицию Улан-Удэ обратился сотрудник службы безопасности магазина бытовой техники на проспекте Автомобилистов. Он сообщил о краже музыкальных колонок.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 27-летний улан-удэнец.

Выяснилось, что в середине апреля молодой человек пришёл устраиваться на работу в соседнюю торговую точку. Зайдя в магазин по соседству, он увидел, что стоящая на витрине техника не оснащена противокражными устройствами. Спустя две недели мужчина вернулся в магазин и украл пять музыкальных колонок общей стоимостью 40 тысяч рублей.

Полицейские изъяли колонки у задержанного. Улан-удэнец пояснил следователю, что две колонки он хотел оставить себе, а остальные планировал сбыть, но не успел.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.


кража
 
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