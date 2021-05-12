Вора вычислили по камерам видеонаблюдения
4 мая в полицию Улан-Удэ обратился сотрудник службы безопасности магазина бытовой техники на проспекте Автомобилистов. Он сообщил о краже музыкальных колонок.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 27-летний улан-удэнец.
Выяснилось, что в середине апреля молодой человек пришёл устраиваться на работу в соседнюю торговую точку. Зайдя в магазин по соседству, он увидел, что стоящая на витрине техника не оснащена противокражными устройствами. Спустя две недели мужчина вернулся в магазин и украл пять музыкальных колонок общей стоимостью 40 тысяч рублей.
Полицейские изъяли колонки у задержанного. Улан-удэнец пояснил следователю, что две колонки он хотел оставить себе, а остальные планировал сбыть, но не успел.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец шёл устраиваться на работу, но украл колонки
Происшествия, Фото:
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