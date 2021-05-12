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В Иркутской области двое подростков обвиняются в убийстве друга

В Иркутской области двое подростков обвиняются в убийстве друга
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Тело они спрятали под лёд

В Иркутской области 9 мая убили 17-летнего подростка.

По версии следствия, утром 9 мая трое друзей в возрасте 15 и 17 лет находились в районе Слюдянских озёр, где распивали спиртное. В какой-то момент двое юношей стали наносить удары различными предметами по голове своему знакомому, после чего задушили его, а затем спрятали тело под лёд.

Следователь-криминалист с применением техники осмотрел место происшествия, зафиксировал следы преступления и изъял предметы, интересующие следствие.

В кратчайшие сроки преступление было раскрыто, установлены личности подозреваемых. Несовершеннолетние задержаны, подросткам предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в СУ СК РФ по Иркутской области.


убийство
 
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