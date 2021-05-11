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Девочка из Башкирии сбежала с любимым в Бурятию

Девочка из Башкирии сбежала с любимым в Бурятию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
16-летняя девушка сбежала с парнем, с которым познакомилась в соцсети

16-летняя жительница Бирского района Башкирии сбежала из дома. Мать девочки рассказала, что её дочь забрала свои вещи из общежития колледжа в Бирске, где она жила, ушла в неизвестном направлении и на звонки родных не отвечает. По предположению женщины, девочка могла уехать со своим новым знакомым в Бурятию.

- Сотрудники транспортной полиции провели розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что 16-летняя студентка приобрела билеты на пассажирский поезд «Самара – Владивосток» и уже едет в нём из Уфы в город Гусиноозерск Республики Бурятия вместе со своим 19-летним знакомым, - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Беглянку, ушедшую из дома, встретили сотрудники транспортной полиции во время стоянки поезда на станции Челябинск.

Как пояснила сама студентка, в социальной сети она познакомилась с молодым человеком и долго вела с ним переписку. Спустя год такого общения в Сети, они решили встретиться и начать совместную жизнь. Юноша приехал в Бирск, чтобы забрать девушку к себе в Гусиноозёрск.

До приезда родителей девушка была помещена в социальный приют. В настоящее время она передана матери.

пропавшие без вести
 
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