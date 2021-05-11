Родители юного поджигателя возместят ущерб хозяевам
Днём 10 мая полицейским поступило сообщение о поджоге нежилого дома в посёлке Балаганск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Поджигателем оказался 12-летний подросток. Парень живёт в этом же посёлке. Он залез в дом через окно и поджёг штору, после чего убежал.
На место происшествия выехали сотрудники полиции и пожарные, огонь был потушен. Однако в результате возгорания дом уничтожен полностью.
В ходе разбирательств полицейские выяснили, что владелец участка со своей семьей проживает в соседнем населённом пункте, а дом длительное время был заброшен.
За ненадлежащий контроль за поведением несовершеннолетнего его родители привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, им предстоит возместить ущерб хозяевам.
В Иркутской области 12-летний мальчик спалил чужой дом
Происшествия, Фото:
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