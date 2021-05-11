В Иркутской области 12-летний мальчик спалил чужой дом

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Родители юного поджигателя возместят ущерб хозяевам



Днём 10 мая полицейским поступило сообщение о поджоге нежилого дома в посёлке Балаганск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Поджигателем оказался 12-летний подросток. Парень живёт в этом же посёлке. Он залез в дом через окно и поджёг штору, после чего убежал.



На место происшествия выехали сотрудники полиции и пожарные, огонь был потушен. Однако в результате возгорания дом уничтожен полностью.



В ходе разбирательств полицейские выяснили, что владелец участка со своей семьей проживает в соседнем населённом пункте, а дом длительное время был заброшен.



За ненадлежащий контроль за поведением несовершеннолетнего его родители привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, им предстоит возместить ущерб хозяевам.

