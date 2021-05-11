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В майские праздники в Бурятии поймали 261 пьяного водителя

В майские праздники в Бурятии поймали 261 пьяного водителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В ДТП погибли два человека

С 1 по 10 мая на дорогах Бурятии произошло 162 ДТП с механическими повреждениями. В 22 из них есть пострадавшие. Двое человек погибли. 25 человек пострадали, сообщили в МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 мая на станции Дивизионная нашли тело сбитой насмерть женщины. Сбежавшего виновника аварии поймали через несколько дней. Также смертельное ДТП произошло вечером 10 мая на Элеваторе, где разбился мотоциклист.

За 10 праздничных дней сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением выявили более 4270 нарушений ПДД. Отстранён от права управления транспортным средством 261 водитель с признаками опьянения. При этом 170 из них привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП, 44 водителя отказались от прохождения освидетельствования. 47 нарушителей задержаны за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде в течение года.


ГИБДД водители алкогольное опьянение
 
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