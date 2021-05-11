 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

9 мая на пожаре в Иркутской области погиб молодой человек

9 мая на пожаре в Иркутской области погиб молодой человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Хозяин дома спасся, а его гость погиб

9 мая в посёлке Тыреть Заларинского района случился пожар, на котором погиб молодой человек, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

О пожаре в Тырети на номер «101» сообщили очевидцы в 04:19. На улице Советская горел жилой дом. Горела кровля дома и одна из квартир двухквартирного дома с верандой. На момент прибытия пожарных расчётов кровля обрушилась.

В пятом часу утра пожарные справились с открытым огнём. В ходе проливки места пожара и разбора обрушившейся кровли звено газодымозащитной службы обнаружило погибшего человека.

Хозяин квартиры, присутствовавший на месте пожара, объяснил, что накануне вечером к нему в гости пришёл приятель. Вместе они распивали спиртные напитки и остались ночевать. Печь не топили, но курили в доме. Возможно, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Во время пожара хозяин дома сумел спастись, его гость при этом остался в доме. Погиб 26-летний молодой человек.

По факту пожара следственно-оперативная группа проводит проверку. Предварительно рассматривается основная версия причины пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.


смерть пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в реке нашли труп новорождённого
В Бурятии в реке нашли труп новорождённого
Происшествия, 11.05.2021
Следователи ищут мать погибшего новорождённого мальчика  
В Бурятии пьяный водитель сбил девочку
В Бурятии пьяный водитель сбил девочку
Происшествия, 11.05.2021
Крики о помощи первой услышала продавец магазина
В Иркутске 18-летний водитель врезался в остановку и сбежал
В Иркутске 18-летний водитель врезался в остановку и сбежал
Происшествия, 11.05.2021
Молодой человек признался, что испугался
Улан-удэнка перевела мошенникам больше миллиона рублей
Улан-удэнка перевела мошенникам больше миллиона рублей
Происшествия, 11.05.2021
Жертва аферистов выполнила почти 60 переводов
Пьяного ангарчанина сняли с самолёта
Пьяного ангарчанина сняли с самолёта
Происшествия, 11.05.2021
Мужчина матерился и курил в туалете
В Бурятии виновником ДТП с пятью пострадавшими стал полицейский
В Бурятии виновником ДТП с пятью пострадавшими стал полицейский
Происшествия, 11.05.2021
Полицейский устроил крупную аварию в свой выходной
В Улан-Удэ разбившийся мотоциклист не имел прав
В Улан-Удэ разбившийся мотоциклист не имел прав
Происшествия, 11.05.2021
Стали известны подробности ДТП с погибшим мотоциклистом
Житель Бурятии пропал в лесу
Житель Бурятии пропал в лесу
Происшествия, 11.05.2021
Спасатели обследовали 40 км леса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^