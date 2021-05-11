Хозяин дома спасся, а его гость погиб
9 мая в посёлке Тыреть Заларинского района случился пожар, на котором погиб молодой человек, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
О пожаре в Тырети на номер «101» сообщили очевидцы в 04:19. На улице Советская горел жилой дом. Горела кровля дома и одна из квартир двухквартирного дома с верандой. На момент прибытия пожарных расчётов кровля обрушилась.
В пятом часу утра пожарные справились с открытым огнём. В ходе проливки места пожара и разбора обрушившейся кровли звено газодымозащитной службы обнаружило погибшего человека.
Хозяин квартиры, присутствовавший на месте пожара, объяснил, что накануне вечером к нему в гости пришёл приятель. Вместе они распивали спиртные напитки и остались ночевать. Печь не топили, но курили в доме. Возможно, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Во время пожара хозяин дома сумел спастись, его гость при этом остался в доме. Погиб 26-летний молодой человек.
По факту пожара следственно-оперативная группа проводит проверку. Предварительно рассматривается основная версия причины пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.
9 мая на пожаре в Иркутской области погиб молодой человек
Происшествия, Фото:
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