В Улан-Удэ в ДТП попал автомобиль с грудным ребёнком

Сегодня около восьми часов утра на улице Зои Космодемьянской в Улан-Удэ произошло ДТП.
По предварительным данным, Toyota Highlander двигался по главной дороге в направлении улицы Павлова, справа от него со второстепенной дороги со стороны автозаправочной станции выехал автомобиль Toyota Corona Premio, который не предоставил преимущество движения. В результате произошло столкновение.
По словам очевидца, у виновника отсутствует полис ОСАГО.
В автомобиле Toyota Highlander девушка-водитель везла младенца. Малыш не пострадал, так как находился в детском удерживающем устройстве. Другие участники аварии также не получили травм.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 мая в селе Сосново-Озёрское пьяный водитель сбил девочку. Также вчера в Мухоршибирском районе полицейский устроил аварию, в которой пострадали пять человек.