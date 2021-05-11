В Улан-Удэ в ДТП попал автомобиль с грудным ребёнком

По предварительным данным, Toyota Highlander двигался по главной дороге в направлении улицы Павлова, справа от него со второстепенной дороги со стороны автозаправочной станции выехал автомобиль Toyota Corona Premio, который не предоставил преимущество движения. В результате произошло столкновение.





В автомобиле Toyota Highlander девушка-водитель везла младенца. Малыш не пострадал, так как находился в детском удерживающем устройстве. Другие участники аварии также не получили травм.



