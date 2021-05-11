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В Улан-Удэ в ДТП попал автомобиль с грудным ребёнком

В Улан-Удэ в ДТП попал автомобиль с грудным ребёнком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Малыш находился в автокресле

Сегодня около восьми часов утра на улице Зои Космодемьянской в Улан-Удэ произошло ДТП.

По предварительным данным, Toyota Highlander двигался по главной дороге в направлении улицы Павлова, справа от него со второстепенной дороги со стороны автозаправочной станции выехал автомобиль Toyota Corona Premio, который не предоставил преимущество движения. В результате произошло столкновение.


По словам очевидца, у виновника отсутствует полис ОСАГО.

В автомобиле Toyota Highlander девушка-водитель везла младенца. Малыш не пострадал, так как находился в детском удерживающем устройстве. Другие участники аварии также не получили травм.


Как сообщал «Байкал-Daily», 10 мая в селе Сосново-Озёрское пьяный водитель сбил девочку. Также вчера в Мухоршибирском районе полицейский устроил аварию, в которой пострадали пять человек.


ДТП
 
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