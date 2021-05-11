Молодой человек признался, что испугался
Ночью 10 мая в микрорайоне Юбилейный в Иркутске, в районе областной клинической больницы, водитель наехал на остановочный пункт. На место прибыли сотрудники дорожной полиции. Они обнаружили отечественный автомобиль ВАЗ-2106, однако водитель с места автоаварии скрылся.
В течение суток полицейские нашли и задержали виновника аварии. Им оказался 18-летний иркутянин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
- Оставил место ДТП потому, что испугался. Не было телефона, ушёл домой вызывать эвакуатор. Когда пришёл на место ДТП, машины уже не было, - рассказал в полиции молодой человек.
На него составлено пять административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, а именно: по статье 12.5.1 (Управление транспортным средством при наличии неисправностей), 12.1.1 (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), 12.37.2 (Отсутствие полиса ОСАГО), 12.27.2 (Оставление места ДТП) и 12.33 (Повреждение дорог, ж/д переезда или других дорожных сооружений) Кодекса об административном правонарушении РФ.
В Иркутске 18-летний водитель врезался в остановку и сбежал
Происшествия, Фото:
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