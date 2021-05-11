 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

В Иркутске 18-летний водитель врезался в остановку и сбежал

В Иркутске 18-летний водитель врезался в остановку и сбежал
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Молодой человек признался, что испугался

Ночью 10 мая в микрорайоне Юбилейный в Иркутске, в районе областной клинической больницы, водитель наехал на остановочный пункт. На место прибыли сотрудники дорожной полиции. Они обнаружили отечественный автомобиль ВАЗ-2106, однако водитель с места автоаварии скрылся.

В течение суток полицейские нашли и задержали виновника аварии. Им оказался 18-летний иркутянин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Оставил место ДТП потому, что испугался. Не было телефона, ушёл домой вызывать эвакуатор. Когда пришёл на место ДТП, машины уже не было, - рассказал в полиции молодой человек.

На него составлено пять административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, а именно: по статье 12.5.1 (Управление транспортным средством при наличии неисправностей), 12.1.1 (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), 12.37.2 (Отсутствие полиса ОСАГО), 12.27.2 (Оставление места ДТП) и 12.33 (Повреждение дорог, ж/д переезда или других дорожных сооружений) Кодекса об административном правонарушении РФ.
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пьяный водитель сбил девочку
В Бурятии пьяный водитель сбил девочку
Происшествия, 11.05.2021
Крики о помощи первой услышала продавец магазина
В Иркутске 18-летний водитель врезался в остановку и сбежал
В Иркутске 18-летний водитель врезался в остановку и сбежал
Происшествия, 11.05.2021
Молодой человек признался, что испугался
Улан-удэнка перевела мошенникам больше миллиона рублей
Улан-удэнка перевела мошенникам больше миллиона рублей
Происшествия, 11.05.2021
Жертва аферистов выполнила почти 60 переводов
Пьяного ангарчанина сняли с самолёта
Пьяного ангарчанина сняли с самолёта
Происшествия, 11.05.2021
Мужчина матерился и курил в туалете
В Бурятии виновником ДТП с пятью пострадавшими стал полицейский
В Бурятии виновником ДТП с пятью пострадавшими стал полицейский
Происшествия, 11.05.2021
Полицейский устроил крупную аварию в свой выходной
В Улан-Удэ разбившийся мотоциклист не имел прав
В Улан-Удэ разбившийся мотоциклист не имел прав
Происшествия, 11.05.2021
Стали известны подробности ДТП с погибшим мотоциклистом
Житель Бурятии пропал в лесу
Житель Бурятии пропал в лесу
Происшествия, 11.05.2021
Спасатели обследовали 40 км леса
В Иркутской области школьники спалили хозяйственные постройки
В Иркутской области школьники спалили хозяйственные постройки
Происшествия, 11.05.2021
Огонь на строения перекинулся после поджога сухой травы
В Бурятии подался в бега подозреваемый в убийстве матери
В Бурятии подался в бега подозреваемый в убийстве матери
Происшествия, 11.05.2021
По версии следствия, мужчина застрелил мать в голову из ружья
В Улан-Удэ мотоциклист погиб, врезавшись в ограждение
В Улан-Удэ мотоциклист погиб, врезавшись в ограждение
Происшествия, 11.05.2021
Смертельная авария произошла на Элеваторе
Улан-удэнка заявила, что ей угрожали покупатели квартиры
Улан-удэнка заявила, что ей угрожали покупатели квартиры
Происшествия, 11.05.2021
Женщина утверждала на суде, что покупатели довели её до гипертонии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^