 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

Забайкалец в День Победы убил 86-летнего таксиста

Забайкалец в День Победы убил 86-летнего таксиста
Происшествия, 
Подозреваемый в убийстве задержан

9 мая около 20 часов на федеральной автодороге в 1,5 километрах от посёлка Агинское Забайкальского края в автомобиле Toyotа Sprinter обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Убитым оказался 86-летний житель села Агинское. Мужчина занимался частным извозом. На его теле обнаружены множественные колото-резаные ранения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

В ходе совместной работы следователей и полицейских по подозрению в убийстве был задержан 27-летний житель Агинского. Он признался в убийстве и при проверке показаний на месте подробно рассказал о произошедшем.

Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности.

В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение, а также обратятся в суд с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пьяный водитель сбил девочку
В Бурятии пьяный водитель сбил девочку
Происшествия, 11.05.2021
Крики о помощи первой услышала продавец магазина
В Иркутске 18-летний водитель врезался в остановку и сбежал
В Иркутске 18-летний водитель врезался в остановку и сбежал
Происшествия, 11.05.2021
Молодой человек признался, что испугался
Улан-удэнка перевела мошенникам больше миллиона рублей
Улан-удэнка перевела мошенникам больше миллиона рублей
Происшествия, 11.05.2021
Жертва аферистов выполнила почти 60 переводов
Пьяного ангарчанина сняли с самолёта
Пьяного ангарчанина сняли с самолёта
Происшествия, 11.05.2021
Мужчина матерился и курил в туалете
В Бурятии виновником ДТП с пятью пострадавшими стал полицейский
В Бурятии виновником ДТП с пятью пострадавшими стал полицейский
Происшествия, 11.05.2021
Полицейский устроил крупную аварию в свой выходной
В Улан-Удэ разбившийся мотоциклист не имел прав
В Улан-Удэ разбившийся мотоциклист не имел прав
Происшествия, 11.05.2021
Стали известны подробности ДТП с погибшим мотоциклистом
Житель Бурятии пропал в лесу
Житель Бурятии пропал в лесу
Происшествия, 11.05.2021
Спасатели обследовали 40 км леса
В Иркутской области школьники спалили хозяйственные постройки
В Иркутской области школьники спалили хозяйственные постройки
Происшествия, 11.05.2021
Огонь на строения перекинулся после поджога сухой травы
В Бурятии подался в бега подозреваемый в убийстве матери
В Бурятии подался в бега подозреваемый в убийстве матери
Происшествия, 11.05.2021
По версии следствия, мужчина застрелил мать в голову из ружья
В Улан-Удэ мотоциклист погиб, врезавшись в ограждение
В Улан-Удэ мотоциклист погиб, врезавшись в ограждение
Происшествия, 11.05.2021
Смертельная авария произошла на Элеваторе
Улан-удэнка заявила, что ей угрожали покупатели квартиры
Улан-удэнка заявила, что ей угрожали покупатели квартиры
Происшествия, 11.05.2021
Женщина утверждала на суде, что покупатели довели её до гипертонии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^