Забайкалец в День Победы убил 86-летнего таксиста

Подозреваемый в убийстве задержан
9 мая около 20 часов на федеральной автодороге в 1,5 километрах от посёлка Агинское Забайкальского края в автомобиле Toyotа Sprinter обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Убитым оказался 86-летний житель села Агинское. Мужчина занимался частным извозом. На его теле обнаружены множественные колото-резаные ранения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
В ходе совместной работы следователей и полицейских по подозрению в убийстве был задержан 27-летний житель Агинского. Он признался в убийстве и при проверке показаний на месте подробно рассказал о произошедшем.
Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности.
В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение, а также обратятся в суд с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей.
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