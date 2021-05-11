Забайкалец в День Победы убил 86-летнего таксиста

Подозреваемый в убийстве задержан



9 мая около 20 часов на федеральной автодороге в 1,5 километрах от посёлка Агинское Забайкальского края в автомобиле Toyotа Sprinter обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.



Убитым оказался 86-летний житель села Агинское. Мужчина занимался частным извозом. На его теле обнаружены множественные колото-резаные ранения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



В ходе совместной работы следователей и полицейских по подозрению в убийстве был задержан 27-летний житель Агинского. Он признался в убийстве и при проверке показаний на месте подробно рассказал о произошедшем.



Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности.



В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение, а также обратятся в суд с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей.

