Улан-удэнец ушёл со стройки и пропал

Происшествия, Фото: ориентировка транспортной полиции

Мужчину ищут полгода



В Улан-Удэ по факту безвестного исчезновения 41-летнего Жигжитова Доржи Данзанимаевича возбудили уголовное дело.



По данным следствия, днём 2 ноября 2020 года мужчина ушёл с работы, со строительного объекта на улице Комсомольская, 29. С тех пор его больше не видели, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



Приметы разыскиваемого: азиатская внешность, на вид около 40 лет, рост около 180-182 см., худощавого телосложения, волосы чёрного цвета, с проседью, походка быстрая, речь чистая, без бурятского акцента.



Особые приметы: на животе имеется шрам от операции около 10 см., отсутствует верхний передний зуб.



На момент исчезновения был одет: костюм (горка) утеплённый, зелёного цвета, берцы чёрного цвета, шапка трикотажная серого цвета, на лице была одета маска многоразовая чёрного цвета, очки для зрения в пластиковой оправе чёрного цвета прямоугольной формы.



При себе каких-либо вещей, банковских карт, документов и сотового телефона не имел.



Всех, кто обладает сведениями о местонахождении без вести пропавшего человека, просят обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 102 (полиция), 8 (3012) 44-49-01 (следственный отдел по Железнодорожному району).





