Пьяного ангарчанина сняли с самолёта

Мужчина матерился и курил в туалете



40-летнего ангарчанина сняли с рейса «Бодайбо-Иркутск». Пьяный мужчина выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводника и курил в туалете. На место вызвали транспортных полицейских.



Мужчина привлечён к административной ответственности за нарушение на запрет курения, за мелкое хулиганство и за появление в общественных местах в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

