Мужчина матерился и курил в туалете
40-летнего ангарчанина сняли с рейса «Бодайбо-Иркутск». Пьяный мужчина выражался грубой нецензурной бранью в адрес бортпроводника и курил в туалете. На место вызвали транспортных полицейских.
Мужчина привлечён к административной ответственности за нарушение на запрет курения, за мелкое хулиганство и за появление в общественных местах в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Пьяного ангарчанина сняли с самолёта
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина матерился и курил в туалете
Полицейский устроил крупную аварию в свой выходной
Стали известны подробности ДТП с погибшим мотоциклистом
Спасатели обследовали 40 км леса
Трагедия произошла на реке Джида
Огонь на строения перекинулся после поджога сухой травы
По версии следствия, мужчина застрелил мать в голову из ружья
Смертельная авария произошла на Элеваторе
Женщина утверждала на суде, что покупатели довели её до гипертонии
Убийца ударил женщину ножом несколько раз
Вор вытащил телефон из кармана куртки
В кузове оказалось более 500 карасей
Крупное ДТП произошло в Мухоршибирском районе
Происшествия, 10.05.2021
Сейсмособытие случилось сегодня утром
Происшествия, 10.05.2021
Пешеход шла не по «зебре»