 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

В Бурятии виновником ДТП с пятью пострадавшими стал полицейский

В Бурятии виновником ДТП с пятью пострадавшими стал полицейский
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейский устроил крупную аварию в свой выходной

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 10 мая на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии в столкновении двух автомобилей пострадали пять человек. Как выяснилось, виновником аварии стал полицейский на личном автомобиле.

- По предварительной информации, сотрудник МВД, находясь на выходном, следуя на личном автомобиле по автодороге Р-258 «Иркутск-Чита», в 13 км от села Мухоршибирь, при совершении маневра обгон совершил столкновение с иномаркой, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Проведённое освидетельствование установило, что сотрудник МВД был трезв.

В результате ДТП в медучреждение доставили пятерых человек. Двоих после осмотра отпустили, ещё трое госпитализированы.

По данному факту в МВД по Бурятии проводится служебная проверка. По её результатам будет принято решение о дальнейшем прохождении службы сотрудника в органах внутренних дел.


ДТП полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пьяного ангарчанина сняли с самолёта
Пьяного ангарчанина сняли с самолёта
Происшествия, 11.05.2021
Мужчина матерился и курил в туалете
В Бурятии виновником ДТП с пятью пострадавшими стал полицейский
В Бурятии виновником ДТП с пятью пострадавшими стал полицейский
Происшествия, 11.05.2021
Полицейский устроил крупную аварию в свой выходной
В Улан-Удэ разбившийся мотоциклист не имел прав
В Улан-Удэ разбившийся мотоциклист не имел прав
Происшествия, 11.05.2021
Стали известны подробности ДТП с погибшим мотоциклистом
Житель Бурятии пропал в лесу
Житель Бурятии пропал в лесу
Происшествия, 11.05.2021
Спасатели обследовали 40 км леса
В Иркутской области школьники спалили хозяйственные постройки
В Иркутской области школьники спалили хозяйственные постройки
Происшествия, 11.05.2021
Огонь на строения перекинулся после поджога сухой травы
В Бурятии подался в бега подозреваемый в убийстве матери
В Бурятии подался в бега подозреваемый в убийстве матери
Происшествия, 11.05.2021
По версии следствия, мужчина застрелил мать в голову из ружья
В Улан-Удэ мотоциклист погиб, врезавшись в ограждение
В Улан-Удэ мотоциклист погиб, врезавшись в ограждение
Происшествия, 11.05.2021
Смертельная авария произошла на Элеваторе
Улан-удэнка заявила, что ей угрожали покупатели квартиры
Улан-удэнка заявила, что ей угрожали покупатели квартиры
Происшествия, 11.05.2021
Женщина утверждала на суде, что покупатели довели её до гипертонии
Житель Забайкалья убил из ревности возлюбленную
Житель Забайкалья убил из ревности возлюбленную
Происшествия, 11.05.2021
Убийца ударил женщину ножом несколько раз
Житель Бурятии обокрал пьяную посетительницу кафе
Житель Бурятии обокрал пьяную посетительницу кафе
Происшествия, 11.05.2021
Вор вытащил телефон из кармана куртки
В Бурятии задержали грузовик, набитый карасями
В Бурятии задержали грузовик, набитый карасями
Происшествия, 11.05.2021
В кузове оказалось более 500 карасей
В Бурятии в ДТП пострадали пять человек
В Бурятии в ДТП пострадали пять человек
Происшествия, 11.05.2021
Крупное ДТП произошло в Мухоршибирском районе
В Бурятии не ощутили монгольское землетрясение
В Бурятии не ощутили монгольское землетрясение
Происшествия, 10.05.2021
Сейсмособытие случилось сегодня утром

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^