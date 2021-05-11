Полицейский устроил крупную аварию в свой выходной
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 10 мая на федеральной трассе в Мухоршибирском районе Бурятии в столкновении двух автомобилей пострадали пять человек. Как выяснилось, виновником аварии стал полицейский на личном автомобиле.
- По предварительной информации, сотрудник МВД, находясь на выходном, следуя на личном автомобиле по автодороге Р-258 «Иркутск-Чита», в 13 км от села Мухоршибирь, при совершении маневра обгон совершил столкновение с иномаркой, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Проведённое освидетельствование установило, что сотрудник МВД был трезв.
В результате ДТП в медучреждение доставили пятерых человек. Двоих после осмотра отпустили, ещё трое госпитализированы.
По данному факту в МВД по Бурятии проводится служебная проверка. По её результатам будет принято решение о дальнейшем прохождении службы сотрудника в органах внутренних дел.
В Бурятии виновником ДТП с пятью пострадавшими стал полицейский
Происшествия, Фото:
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