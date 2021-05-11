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Житель Бурятии пропал в лесу

Житель Бурятии пропал в лесу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели обследовали 40 км леса

В Бурятии пропал 45-летний мужчина, ушедший с заимки в Бичурском районе, что в четырёх километрах от улуса Амгалантуй. Сообщение о пропавшем поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу 8 мая.

- Спасатели выехали на поиски и обследовали 40 км леса. Поиск результата не дал, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пропавшие без вести
 
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