Житель Бурятии пропал в лесу

Спасатели обследовали 40 км леса



В Бурятии пропал 45-летний мужчина, ушедший с заимки в Бичурском районе, что в четырёх километрах от улуса Амгалантуй. Сообщение о пропавшем поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу 8 мая.



- Спасатели выехали на поиски и обследовали 40 км леса. Поиск результата не дал, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

