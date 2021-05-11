Спасатели обследовали 40 км леса
В Бурятии пропал 45-летний мужчина, ушедший с заимки в Бичурском районе, что в четырёх километрах от улуса Амгалантуй. Сообщение о пропавшем поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу 8 мая.
- Спасатели выехали на поиски и обследовали 40 км леса. Поиск результата не дал, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Житель Бурятии пропал в лесу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спасатели обследовали 40 км леса
Трагедия произошла на реке Джида
Огонь на строения перекинулся после поджога сухой травы
По версии следствия, мужчина застрелил мать в голову из ружья
Смертельная авария произошла на Элеваторе
Женщина утверждала на суде, что покупатели довели её до гипертонии
Убийца ударил женщину ножом несколько раз
Вор вытащил телефон из кармана куртки
В кузове оказалось более 500 карасей
Крупное ДТП произошло в Мухоршибирском районе
Сейсмособытие случилось сегодня утром
Пешеход шла не по «зебре»
В республике случилось несколько ДТП с байкерами
Пьяный водитель без прав не справился с управлением
Байк молодого человека опрокинулся