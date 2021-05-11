Трагедия произошла на реке Джида
В Бурятии двое мужчин погибли, пытаясь пересечь реку на лошади, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Трагедия произошла на реке Джида в Закаменском районе. По предварительной информации, двое мужчин решили пересечь реку на лошади.
Родственник, который не смог дозвониться до мужчин, приехал на место и обнаружил лошадь без наездников. Тело одного из пропавших сразу же нашли неподалёку. Его вынесло на берег.
Спасатели с 7 по 10 мая обследовали 30 км береговой линии и акватории реки Джида. Поиск второго мужчины результата не дал.
- Работы завершены, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожая трагедия произошла в Бурятии шесть лет назад. 17-летний подросток, переправляясь по реке на лошади, упал и утонул.
В Бурятии двое мужчин утонули, пересекая реку на лошади
Происшествия, Фото:
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