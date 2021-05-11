В Иркутской области школьники спалили хозяйственные постройки

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Огонь на строения перекинулся после поджога сухой травы



Несколько дней назад жители Нижнеудинска Иркутской области сообщили в полицию о том, что в центре города, рядом с домами, дети подожгли сухую траву. К моменту прибытия пожарных огонь разгорелся и достиг хозяйственных построек, угрожая перекинуться на жилой дом. В течение нескольких минут возгорание было ликвидировано.



Опросив скопившихся поблизости людей, инспекторы по делам несовершеннолетних установили виновников пожара. Ими оказались 10-летние школьники. Дети признались, что не ожидали пожара и очень испугались наступивших последствий.



- За ненадлежащий контроль за поведением несовершеннолетних, родители привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, им предстоит восстановить сгоревшее строение. Решается вопрос о постановке поджигателей на профилактический учёт, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

