Огонь на строения перекинулся после поджога сухой травы
Несколько дней назад жители Нижнеудинска Иркутской области сообщили в полицию о том, что в центре города, рядом с домами, дети подожгли сухую траву. К моменту прибытия пожарных огонь разгорелся и достиг хозяйственных построек, угрожая перекинуться на жилой дом. В течение нескольких минут возгорание было ликвидировано.
Опросив скопившихся поблизости людей, инспекторы по делам несовершеннолетних установили виновников пожара. Ими оказались 10-летние школьники. Дети признались, что не ожидали пожара и очень испугались наступивших последствий.
- За ненадлежащий контроль за поведением несовершеннолетних, родители привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, им предстоит восстановить сгоревшее строение. Решается вопрос о постановке поджигателей на профилактический учёт, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области школьники спалили хозяйственные постройки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Огонь на строения перекинулся после поджога сухой травы
По версии следствия, мужчина застрелил мать в голову из ружья
Смертельная авария произошла на Элеваторе
Женщина утверждала на суде, что покупатели довели её до гипертонии
Вор вытащил телефон из кармана куртки
В кузове оказалось более 500 карасей
Крупное ДТП произошло в Мухоршибирском районе
Сейсмособытие случилось сегодня утром
Пешеход шла не по «зебре»
В республике случилось несколько ДТП с байкерами
Пьяный водитель без прав не справился с управлением
Байк молодого человека опрокинулся
ДТП произошло в районе Истока
Инцидент произошёл возле остановки «ВСГАКИ»
Пожар обнаружили утром 9 мая