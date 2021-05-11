В Бурятии подался в бега подозреваемый в убийстве матери

Происшествия, Фото: ориентировка СУ СКР по Бурятии

По версии следствия, мужчина застрелил мать в голову из ружья



8 мая в доме в посёлке Маловский Баунтовского эвенкийского района Бурятии обнаружили тело 59-летней местной жительницы с огнестрельным ранением головы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.



В совершении преступления подозревается 28-летний сын покойной женщины. Он скрывается от следствия, в связи с чем проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью его розыска и задержания.



По данным следствия, подозреваемый молодой человек жил в посёлке Маловский с родителями, нигде не работал, часто выпивал. Пока отец трудился на вахте в артели, сын оставался вдвоём с матерью. В доме хранилось охотничье ружьё отца. По версии следствия, молодой человек из этого оружия убил мать, выстрелив ей в голову. После чего с двумя ружьями на машине он скрылся с места происшествия.



8 мая его видели в соседнем посёлке Малый Амалат. Там беглец познакомился с двумя подростками, выпил с ними спиртные напитки, после чего, опьянев, уснул у себя в автомобиле. Собутыльники из предосторожности забрали у него оружие и передали его родственникам. Ружья изъяты и переданы экспертам для проведения баллистических исследований.



Машину подозреваемый позже бросил там же и сейчас передвигается пешком.



- Просим всех граждан, кому известно местонахождение изображенного на фотографии молодого человека, позвонить по телефонам: 8 (30153) 41-4-37 (Еравнинский межрайонный следственный отдел) или 102 (полиция), - обращаются следователи.





