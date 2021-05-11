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Житель Забайкалья убил из ревности возлюбленную

Житель Забайкалья убил из ревности возлюбленную
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийца ударил женщину ножом несколько раз

8 мая в частном доме в городе Хилок Забайкальского края нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Убитой оказалась 33-летняя местная жительница. На её теле следователи обнаружили несколько ножевых ранений, а также признаки черепно-мозговой травмы.

По подозрению в совершении убийства задержали 49-летнего мужчину, сожителя погибшей. Задержанный признался, что накануне в ходе ссоры он из ревности убил гражданскую жену.

- В ближайшее время следователи предъявят обвинение задержанному. Его показания будут проверены на месте происшествия. Также следователи будут ходатайствовать в суде об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.
убийство
 
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