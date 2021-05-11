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В Бурятии задержали грузовик, набитый карасями

В Бурятии задержали грузовик, набитый карасями
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
В кузове оказалось более 500 карасей

В Бурятии бойцы ОМОН задержали мужчин, незаконно выловивших рыбу на реке Баргузин в нерестовый период.

У задержанных изъят грузовик, кузов которого был набит более карасями – всего насчитали более 500 штук рыбы. Также у браконьеров обнаружили рыбацкие сети общей длиной 120 метров.


Трое местных жителей были доставлены в отдел полиции.

- Рейдовые мероприятия в рамках оперативно-профилактической операции «Путина» проводились в Баргузинском районе совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия браконьерство
 
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