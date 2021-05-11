В Бурятии задержали грузовик, набитый карасями





В Бурятии бойцы ОМОН задержали мужчин, незаконно выловивших рыбу на реке Баргузин в нерестовый период.У задержанных изъят грузовик, кузов которого был набит более карасями – всего насчитали более 500 штук рыбы. Также у браконьеров обнаружили рыбацкие сети общей длиной 120 метров.Трое местных жителей были доставлены в отдел полиции.- Рейдовые мероприятия в рамках оперативно-профилактической операции «Путина» проводились в Баргузинском районе совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.