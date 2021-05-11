В Бурятии задержали грузовик, набитый карасями

В кузове оказалось более 500 карасей
В Бурятии бойцы ОМОН задержали мужчин, незаконно выловивших рыбу на реке Баргузин в нерестовый период.
У задержанных изъят грузовик, кузов которого был набит более карасями – всего насчитали более 500 штук рыбы. Также у браконьеров обнаружили рыбацкие сети общей длиной 120 метров.
Трое местных жителей были доставлены в отдел полиции.
- Рейдовые мероприятия в рамках оперативно-профилактической операции «Путина» проводились в Баргузинском районе совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
В кузове оказалось более 500 карасей
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