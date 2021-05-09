Инцидент произошёл возле остановки «ВСГАКИ»
8 мая в 13.02 часов в Улан-Удэ остановился трамвай, следовавший по маршруту №2. Оперативные службы города сообщают, что инцидент произошёл из-за неисправности реактивного упора тягового двигателя на вагоне. Трамвай встал на улице Терешковой, возле остановки «ВСГАКИ».
Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрута №2 и №4 с остановки «Элеватор» до остановки «Лицей №24» в одну сторону.
В 13:50 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 48 минут.
Как сообщал «Байкал-Dailу», с 1 мая трамваи в Улан-Удэ стали ездить на час дольше – до 23 часов. С 2013 года трамваи ходили только до 22 часов.
В Улан-Удэ трамвай сломался во время движения
Происшествия, Фото:
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