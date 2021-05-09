В Бурятии тушат лесной пожар



Общая площадь, пройденная огнём, составила 10 га, семь из которых на территории, не покрытой лесом.



В течение восьми часов возгорание было ликвидировано.



Утром 9 мая был обнаружен лесной пожар на площади 1 га в Курумканском районе. По предварительным данным, он возник из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работают 15 человек. Задействовано три единицы лесопожарной техники.



Сжигание сухой травы сейчас запрещено. Доступ в лес ограничен, напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.



Накануне, 8 мая, в Северо-Байкальском районе Бурятии из-за сельхозпала возник лесной пожар. На тушении работало 24 человека из числа пожарных-десантников и привлечённых лиц. Было задействовано две единицы лесопожарной техники.