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В Бурятии тушат лесной пожар

В Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар обнаружили утром 9 мая

Накануне, 8 мая, в Северо-Байкальском районе Бурятии из-за сельхозпала возник лесной пожар. На тушении работало 24 человека из числа пожарных-десантников и привлечённых лиц. Было задействовано две единицы лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 10 га, семь из которых на территории, не покрытой лесом.

В течение восьми часов возгорание было ликвидировано.

Утром 9 мая был обнаружен лесной пожар на площади 1 га в Курумканском районе. По предварительным данным, он возник из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работают 15 человек. Задействовано три единицы лесопожарной техники.

Сжигание сухой травы сейчас запрещено. Доступ в лес ограничен, напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары
 
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