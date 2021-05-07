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В Бурятии выгорело несколько гектаров сухой травы

В Бурятии выгорело несколько гектаров сухой травы
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Пожары произошли в двух районах республики

В Бурятии продолжаются ежедневные возгорания травы. Только за минувшие сутки в республике произошло 8 загораний сухой растительности, в результате которых огнём уничтожено 6,5 Га травы.

Так, в местности Гужировка Тарбагатайского района произошло крупное возгорание травы, в результате которого огнём пройдено 2 га сухой травы.

На такой же площади уничтожена трава в 7 км. от села Верхняя Иволга Иволгинского района. Причиной всех загораний травы послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», республике действует особый противопожарный режим. За поджигателями травы и мусора проследят беспилотники.
пожар
 
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