Огонь потушили на13 минут
Вчера, 6 мая, в селе Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. На ликвидацию открытого горения потребовалось 13 минут. В результате пожара дом выгорел изнутри.
Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 2 на 3 мая в селе Мухоршибирь загорелся жилой дом, внутри которого находился мужчина. Его спасли двое студентов и пожарные.
В Бурятии горел жилой дом
Происшествия, Фото:
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