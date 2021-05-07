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В Бурятии горел жилой дом

В Бурятии горел жилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Огонь потушили на13 минут

Вчера, 6 мая, в селе Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. На ликвидацию открытого горения потребовалось 13 минут. В результате пожара дом выгорел изнутри.

Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 2 на 3 мая в селе Мухоршибирь загорелся жилой дом, внутри которого находился мужчина. Его спасли двое студентов и пожарные. 
пожар
 
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