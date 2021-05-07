Проводится доследственная проверка
Днём 2 мая в городе Саянске Иркутской области четырёхлетняя девочка осталась в квартире без присмотра, она вышла на балкон и упала с 4 этажа. Малышку госпитализирована с диагнозом компрессионный перелом позвонков, тупая травма живота.
По данному факту Зиминским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
Также инцидентом заинтересовалась областная прокуратура. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Иркутской области с балкона упала четырёхлетняя девочка
Происшествия, Фото:
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